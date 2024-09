Secchiate di candeggina contro schiamazzi notturni: una ragazza finisce in ospedale

Secchiate di acqua e candeggina dalle finestre contro la movida molesta in via Garibaldi, a Lamezia Terme, hanno causato dei danni ad una giovane ventenne che è stata trasportata in ospedale.

E’ successo lo scorso sabato quando alcuni residenti dei palazzi adiacenti, esasperati dalle bravate di un gruppo di ragazzi che suonavano insistentemente i campanelli e i citofoni delle abitazioni, sono arrivati al gesto estremo.

Fortunatamente, secondo quanto si apprende, le conseguenze si sono attenuate dal fatto che la ventenne portava gli occhiali scongiurando così pericoli più gravi mentre altri ragazzi sono stati colti di striscio dal liquido.

I giovani hanno allertato la polizia che è subito intervenuta sul posto con delle pattuglie per effettuare i primi rilievi e acquisire informazioni su quanto accaduto. Si indaga ora per risalire all’autore del gesto.