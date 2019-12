Seconda edizione di Artisti in Corsia, raccolti oltre 5 mila euro per i bambini dei reparti di pediatria

E’ bello sognare ma ancor più realizzare i sogni dei bambini…E’ quello che sarà reso possibile grazie alla seconda edizione di Artisti in Corsia. La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi al Teatro Politeama di Catanzaro con grande successo, alla presenza di due testimonial d’eccezione, l’attore Federico Tocci e l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete.

Durante la serata, condotta da Domenico Gareri e Francesca Russo, t antissime le esibizioni che si sono avvicendate sul palco, tra artisti noti del nostro territorio e medici, operatori sanitari e piccoli pazienti. Un evento che ha regalato molte emozioni ma anche qualcosa di più. Obiettivo, infatti, è stata una raccolta fondi. Detto, fatto e grazie, al numeroso pubblico presente, è stata raggiunta la quota di 5832€ che saranno utilizzati per trasformare in realtà i desideri dei bambini che vengono accolti nel reparti di medicina pediatrica.

Un bel risultato frutto della sinergia creatasi tra i promotori e organizzatori dell’iniziativa: l’associazione ACSA & STE Onlus, il Lions Club Catanzaro Host, il Rotary Club Catanzaro e l’agenzia Present & Future. La consegna dell’importante assegno è avvenuta ieri in ospedale alla presenza del direttore della Struttura Operativa Complessa di Ematoncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Maria Concetta Galati.

Grande soddisfazione da parte di Giuseppe Raiola, direttore della U.O.C. di Pediatria, presidente dell’ACSA & Ste Onlus e del Lions Club Catanzaro Host, e di Giuseppe Mazzei, presidente del Rotary Club Catanzaro: “Siamo felici del risultato raggiunto. Non è facile promuovere queste manifestazioni ma il pubblico ha compreso il fine speciale e meritevole. Siamo già al lavoro per realizzare i sogni dei bambini, per regalare un sorriso ai quei piccoli che, troppo presto, sono chiamati ad affrontare delle prove molto dure”.