Secondo appuntamento per “Stato e Governo del Territorio”, spazio di Ascolto promosso da Orizzonte 2030

Continua l’iniziativa “Stato e Governo del Territorio” promossa da Orizzonte 2030 per Satriano. Il secondo appuntamento è previsto per Sabato 27 Novembre 2021 alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare/Teatro di Satriano.

Un nuovo spazio di ascolto e di incontro con i cittadini fortemente voluto da Orizzonte 2030 e da tutti i presenti alla prima riunione, che hanno richiesto la cadenza mensile dell’evento. L’intento dichiarato è quello di facilitare la partecipazione alla vita politica locale e di discutere e confrontarsi sui problemi del nostro comprensorio.

A Satriano, le assemblee consiliari ed i momenti per dibattere pubblicamente questioni politiche importanti sembrano, per scelta di una maggioranza silente, non esistere più.

Creare occasioni di incontro per ascoltare le proposte dei cittadini e dei giovani satrianesi, altrimenti sempre più lontani dalla politica e dal destino del nostro territorio, diventa doveroso. Vi aspettiamo, per ascoltarVi, Sabato 27 Novembre ore 17:30 presso la sala consiliare di Satriano.