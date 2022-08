“Ancora una volta vince la Calabria! La Baia di Riaci è la più bella spiaggia d’Italia per le immersioni secondo il National Geographic”.

“La motivazione? ‘La migliore spiaggia d’Italia per snorkeling e immersioni: le acque calme e la ricchezza della fauna locale sono l’ideale per concedersi un’immersione nella vita marina’”. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.