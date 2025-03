Sedicenne arrestato per spaccio di droga

Un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Luzzi ha portato all’arresto di un sedicenne del posto, sorpreso in flagranza di reato mentre spaccia droga.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per episodi precedenti di consumo di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di circa 22 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish, entrambe le sostanze suddivise in dosi pronte per la vendita.

L’arresto è avvenuto nella serata del 9 marzo 2025, durante un servizio di pattuglia. I Carabinieri, notando un comportamento sospetto di alcuni giovani in un parco pubblico, hanno deciso di effettuare un controllo. Il ragazzo, alla vista dei militari, ha mostrato un atteggiamento nervoso, suscitando ulteriori sospetti.

La perquisizione personale ha confermato i timori: il sedicenne aveva con sé un consistente quantitativo di droga, destinato presumibilmente a rifornire una rete di acquirenti.

Secondo le prime stime, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 2.000 euro sul mercato nero, alimentando il traffico illecito nella zona.

Il minorenne è stato quindi arrestato e trasferito al centro di prima accoglienza di Catanzaro, dove resterà a disposizione della Procura per i Minorenni del capoluogo calabrese.

In contemporanea, un altro giovane di 23 anni, anch’egli residente a Luzzi, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Cosenza per uso personale di hashish.

L’operazione di ieri sottolinea l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che coinvolge sempre più frequentemente anche minorenni.

La comunità locale, sconvolta dall’arresto di un giovane studente, riflette sulla crescente preoccupazione per la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani.