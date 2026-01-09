Seducono i “Cornetti” messi in scena dagli Amici del Teatro di Sersale applauditi da ben 500 spettatori

Nel giorno dell’Epifania, al “Fabrizio De Andrè” di Sersale, è stata messa in scena la commedia “Cornetti” dalla locale compagnia “Gli amici del teatro”, da tempo impegnati nella promozione del teatro come momento di impegno civile, oltre che artistico e culturale.

Un pubblico di oltre 500 persone ha tributato applausi scroscianti durante la rappresentazione dell’opera teatrale scritta a quattro mani da Tommaso ed Emanuele Buccafurri, con la regia di Francesca Torchia e la scenografia e i costumi curati da Rosaria Catanzaro.

Il titolo della commedia è eloquente: “Cornetti” e il tema cruciale sono gli equivoci, i fraintendimenti e il tradimento. La realtà non è mai come appare ma alla fine arrivano il perdono, la concordia e la convivenza civile.

Il cast artistico ha creato un’atmosfera coinvolgente: Vicianzu: Tommaso Buccafurri; Ntonetta: Carmelina Grillo; Mela: Rosaria Catanzaro; Za Ngiannina: Maria Lia De Fazio; Filippo: Michele Berlingò; Pino: Giuseppe Pitari; Mastru Pasquale: Vincenzo Catanzaro; Antonio: Domenico Catanzaro; Francesco: Emanuele Buccafurri; Graziella: Lara Talarico; Za Rosa: Cecilia Talarico; Don Gerardo: Giovanni Grillo; Don Ciccio: Franco Talarico; Sacristano Turuzzo: Serafino Torchia.

Il Service Musicale è stato fornito da Idea Giovane. L’originale sigla musicale di apertura e chiusura dello spettacolo, come di consueto, porta la firma prestigiosa di Michele Stanizzi.