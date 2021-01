Sei nuovi positivi a Chiaravalle, 47 le nuove ordinanze. “A seguito del tracciamento 58 persone sono state messe in isolamento/quarantena”, ha aggiunto il sindaco Domenico Donato, in un video su Facebook, e si è detto preoccupato. Gli attualmente positivi sono 25, 62 le ordinanze attive e 86 le persone in quarantena/isolamento domiciliare.