Sei persone arrestate per furto aggravato di energia elettrica

Nei giorni scorsi, nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, sono stati programmati specifici servizi nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”.

Nel corso del servizio, le Forze dell’Ordine hanno arrestato sei persone per furto aggravato di energia elettrica.

L’attività, condotta da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale di E.N.E.L., So.ri.cal. ed Ecologia Oggi, ha permesso di individuare, tra l’altro, diversi allacci abusivi alla rete elettrica pubblica.

Gli accertamenti tecnici effettuati da personale specializzato della società fornitrice del servizio, hanno evidenziato la pericolosità delle manomissioni, che avrebbero potuto causare gravi rischi per l’incolumità delle persone.

Durante le operazioni sono stati ispezionati 14 alloggi E.R.P., controllati 69 soggetti, di cui 2 denunciati per occupazione abusiva aggravata di alloggio popolare, 4 per furto di acqua e 1 per furto di energia elettrica. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori verifiche e interventi mirati.