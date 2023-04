Sei studenti del “Ferrari” di Chiaravalle selezionati per l’European Youth Parliament

Dopo aver egregiamente superato la fase preselettiva a febbraio, l’Istituto superiore Enzo Ferrari di Chiaravalle ha partecipato alla sessione nazionale del Parlamento Europeo Giovani, tenutasi a Trieste dal 12 al 16 aprile 2023. L’evento ha coinvolto 13 scuole italiane e diverse delegazioni estere: l’istituto chiaravallese è stato l’unico del sud Italia a partecipare.

A rappresentare la scuola sono stati Antonella Trebisacce, Nicole Rauti, Nicola Rotiroti, Ilaria Magisano, Ilaria Francesca Rauti e Najara Daniele, accompagnati dal prof. Moreno Maio. La partecipazione al progetto, curata dalla prof.ssa Lina Quaranta, è di fondamentale importanza per un istituto che è ormai da anni proiettato verso un’istruzione interculturale ed europea e che in questo modo ha avuto l’occasione di rappresentare la comunità locale a livello nazionale.

I ragazzi selezionati hanno avuto modo di discutere questioni di rilevanza europea insieme ad altri studenti, aprendo insieme a loro la strada verso una società sempre più democratica, pacifica, aperta e sostenibile, in cui ogni giovane sia informato e abbia la possibilità di assumere un ruolo attivo. Inoltre, gli allievi hanno avuto la possibilità di esporre le proprie idee sulla politica economica, imparando a proporre soluzioni e venendo a contatto con gli organi comunitari e i provvedimenti emanati dall’Unione Europea.

Oltre alle competenze tecnico-giuridiche la partecipazione all’European Youth Parliament permette di affinare anche le abilità linguistiche e sociali: le sessioni dell’EYP avvengono infatti in oltre 40 Stati europei e in ciascuna sono presenti delegazioni di ogni stato.

Risulta dunque evidente che si tratta di un’occasione d’oro non solo per la scuola, ma anche per la città di Chiaravalle Centrale, che ha potuto mostrare al resto del Paese il suo impegno e la sua particolare attenzione verso la formazione dei giovani. L’importanza dell’evento è stata infatti riconosciuta anche dall’amministrazione comunale, la quale ha finanziato parte delle spese sostenute: segno tangibile della cura che il sindaco dott. Domenico Donato e tutta l’istituzione comunale hanno verso i futuri cittadini.