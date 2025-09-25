“Sembra Beirut”: a Catanzaro i residenti denunciano il degrado di Via Izzi de Falenta

I residenti di Via Izzi de Falenta, una traversa di Via Lucrezia della Valle, lanciano un grido d’allarme per le condizioni di degrado in cui versa la strada.

Il manto stradale, ridotto a un colabrodo, è disseminato di buche profonde e pietre, che la rendono una vera e propria trappola.

“Sembra Beirut”, lamentano i cittadini, esasperati dalla situazione che definiscono di “abbandono” e “degrado”.

Le buche, in particolare, rappresentano un pericolo costante, soprattutto per i motociclisti, i cosiddetti “centauri”, che rischiano incidenti ogni volta che percorrono la strada.

Stanchi di una situazione che si protrae da troppo tempo, i residenti hanno deciso di agire. Hanno affidato il loro appello al consigliere comunale di Forza Italia, Luigi Levato, sperando che si faccia interprete delle loro richieste presso le istituzioni competenti.

L’obiettivo è ottenere un intervento urgente per la messa in sicurezza della strada, ripristinando un manto stradale degno di una città civile e garantendo la sicurezza di chiunque si trovi a transitarvi.

La speranza è che le loro voci non restino inascoltate e che si possa finalmente porre fine a una situazione intollerabile.