Sembra migliorare la situazione all’Ospedale di Soverato

Riceviamo e pubblichiamo: Con mio grande stupore stamattina recandomi in ospedale a Soverato scopro che all’incirca verso le ore nove in accettazione erano già stati smaltiti i primi cinquanta numeri del numeratore per poi continuare a lavorare senza numero. Quindi in concreto le lamentele dell’utenza sono servite a qualcosa. Speriamo che questo nuovo andare funzionerà nel tempo.

Ringrazio chi si è adoperato a risolvere il problema anche se con non poco lungaggini. Grazie. Voglio aggiungere un’altra cosa che mi preme dire dedicato alla cittadinanza o meglio dire a quelle persone che per abitudine ne parlano male che non é così perché l’ospedale anche con le sue carenze funziona a dovere con personale infermieristico e dottori all’altezza della situazione.

Andiamo avanti così e cerchiamo di incrementare invece di dire è meglio chiudere che poi voglio vedere dove andiamo. Grazie a tutti i dottori che ogni giorno si prestano per farlo funzionare al meglio.

A.C.