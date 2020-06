Semplicemente Soverato: “Rinascita al tramonto del Covid”

Il covid-19 ha visto le nostre vite quotidiane mutare, i politici locali e nazionali hanno affrontato e fronteggiato una dura prova. Ora bisogna guardare al futuro con occhi nuovi, maturi, senza dimenticare da dove veniamo e cosa ci stiamo lasciando alle spalle. Le nuove Amministrative dovrebbero tenersi nel prossimo autunno.

Un “Election Day” che secondo un emendamento depositato in Commissione Affari Costituzionali propone il voto per il 20 di settembre costringendo i partiti a consegnare le liste con i relativi candidati in pieno agosto.

Per quanto ci auguriamo un ulteriore rinvio, al fine di garantire ai vari pretendenti una campagna elettorale in un periodo diverso da quello dell’afa estiva, ci accingiamo a rimetterci in campo con tutte le forze per il bene comune, per il futuro della nostra città.

Semplicemente Soverato apre dunque le porte al dialogo e inaugura una nuova fase:

L’alba di un presente che cresce nell’oggi e pone le basi per un futuro in cui si possa lavorare insieme per superare le difficoltà quotidiane, creare spazi di alleanza e condivisione di pensiero e di intenti, al fine di costruire una lista dal sapore nuovo ma consapevole di ciò che è stato e coraggiosa nell’affrontare ciò che sarà.