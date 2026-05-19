Semplificazione e transizione energetica: il “modello San Sostene” che la Calabria continua a ignorare

Il Comune di San Sostene viene indicato da esempio nei forum di tutta Italia. I prossimi appuntamenti del Sindaco Aloisio, chiamato a relazionare, sono il Forum di Energia di Savona e di Catanzaro, organizzati da Legambiente, ma Aloisio lamenta che la Calabria possiede vento, sole e territorio adatti a diventare un modello nazionale delle energie rinnovabili, eppure continua a restare ferma.

Aloisio, in passato, ha anche fatto condannare in modo definitivo l’ex Sindaco di San Vito per avere ostacolato illecitamente la realizzazione di un impianto di energia rinnovabile.

Aloisio rimprovera alla Regione il non fare nulla per sostenere investimenti fondamentali per il futuro energetico e per il futuro occupazionale dei giovani.

Mentre l’Italia affronta una crisi energetica aggravata dalla guerra e dalla dipendenza dall’estero, in Calabria mancano visione, coraggio.

Le autorizzazioni lente e gli ostacoli amministrativi scoraggiano imprese e cittadini pronti a investire nell’eolico e nelle altre fonti pulite.

È incomprensibile che una terra con risorse naturali così favorevoli e con una crisi occupazionale non venga sostenuta con incentivi concreti e strategie moderne.

Le energie rinnovabili non rappresentano soltanto una scelta ambientale, ma anche una grande opportunità economica e sociale per il Sud.

Ogni ritardo significa perdere posti di lavoro, innovazione e indipendenza energetica.

La Calabria dovrebbe guidare la transizione energetica italiana, non subirla passivamente.

Serve una politica capace di semplificare, incentivare e credere davvero nello sviluppo sostenibile.

Continuare a non fare nulla significa sprecare il potenziale della Calabria e lasciare il futuro energetico nelle mani delle emergenze e il futuro dei giovani nella pericolosa provvisorietà.