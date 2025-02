Senatori per un giorno

“Signor Presidente, Onorevoli senatori…”, così dagli scranni dall’aula di Palazzo Madama, su invito del Presidente, ha aperto il suo intervento lo studente dell’IIS Guarasci-Calabretta, “senatore per un giorno”, illustrando l’indagine conoscitiva che ha permesso al nostro Istituto di ricevere il prestigioso riconoscimento nell’ambito del “Concorso Senato-Ambiente”.

Grande emozione e soddisfazione la mattina del 21 gennaio in una Roma uggiosa per gli allievi delle classi 4C-afm ITE e 5E Liceo Scientifico che, accompagnati dal Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Gallelli e dalle prof.sse Giovanna Vacca e Paola Zengaro, hanno preso parte alla cerimonia di premiazione, momento finale del concorso.

“S.O.S. Salviamo (gli) Organismi Spiaggiati nel parco marino regionale Baia di Soverato” (come pesci fuor d’acqua in un mondo alla deriva)”, questo il titolo dell’argomento oggetto dell’indagine conoscitiva che ha portato i nostri alunni ad ottenere il prestigioso riconoscimento, punto di arrivo di un percorso formativo suggerito sia dall’amore per il mare della nostra bellissima baia di Soverato che dalla consapevolezza dell’importanza dei valori costituzionali, della tutela e sostenibilità ambientale, di cui hanno cercato di verificarne l’attuazione nel proprio territorio.

I lavori per il concorso hanno preso avvio nell’anno scolastico 2023/2024 ehanno visto gli studenti impegnati nel superamento di diverse fasi di selezione.Con l’obiettivo di diventare cittadini sempre più consapevoli, gli alunni hanno lavorato con passione e, guidati dalle loro insegnanti, hanno raccolto dati sul territorio, si sono confrontati con le autorità competenti e con gli esperti del settore, formulando proposte volte a promuovere tra i giovani il rispetto ambientale; hanno predisposto un documento conclusivo, un video e realizzato un cartello contenente le indicazioni, in cinque lingue, per il primo soccorso degli animali spiaggiati, che verrà posizionato in vari punti della città.

Il concorso ha consentito ai ragazzi di “vedere da vicino” il Senato della Repubblica, favorendo la conoscenza delle sue funzioni e delle sue attività, e di approfondire la tematica della questione ambientale riguardante il nostro territorio. Grazie al Dirigente che ha creduto nel nostro lavoro e ci ha incoraggiato nello svolgimento dello stesso, ai colleghi e ai tecnici di laboratorio che ci hanno supportato con il loro contributo.

Le prof.sse Giovanna Vacca e Paola Zengaro