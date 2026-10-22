​”Sentieri di memoria”: a Soverato la presentazione del libro “Il traghettatore di stelle” di Salvo Adamo

Trent’anni di storia, accoglienza e dedizione raccontati attraverso la voce di chi ha vissuto in prima linea la tutela dei più piccoli.

Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 18:00, la Sala del Consiglio Comunale di Soverato ospiterà l’incontro “Sentieri di memoria”, un appuntamento promosso nell’ambito delle iniziative di La Carovana MetaCometa e con il patrocinio del Comune di Soverato.

Protagonista della serata sarà Salvo Adamo, fondatore di MetaCometa, che presenterà la sua opera dal titolo “Il traghettatore di stelle. Accompagnare la vita tra le due rive del cuore” (con prefazione di P. Antonio Spadaro).

​Un viaggio lungo trent’anni

​Nel corso dell’evento, l’autore ripercorrerà tre decenni di accoglienza nati nel cuore della Sicilia: dalle prime battaglie contro gli istituti alla collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Catania, fino alla gestione degli sbarchi sulle coste e alla nascita di Casa Nazareth.

​Il libro affronta il tema della tutela dei minori attraverso una metafora profonda: «Il filo è un fiume, e dodici pietre per attraversarlo». Nel racconto spicca la figura di Asterino, un bambino immaginario con cui l’autore dialoga: un espediente narrativo attraverso il quale la legge smette di essere un freddo elenco di divieti per diventare una sponda capace di proteggere i più deboli dalle correnti della vita.

​Più che un semplice bilancio di anni di attività, l’opera si presenta come una vera e propria consegna per il futuro: un invito a «restare scomodi, cercatori e custodi del futuro», affinché ogni bambino possa sentirsi dire «Tu per me sei importante».

Il programma dell’incontro

​A dialogare con l’autore sarà Elenora Fossella. La serata vedrà inoltre la testimonianza diretta di alcune famiglie affidatarie, che interverranno per condividere la propria esperienza di vita e accoglienza.

​Un messaggio forte e chiaro che rispecchia appieno il motto dell’associazione MetaCometa: «Nessuno cresce da solo».

Dettagli dell’evento:

​Data: Sabato 24 ottobre 2026

​Ora: 18:00

​Luogo: Sala del consiglio comunale, Soverato

​Ingresso: Libero