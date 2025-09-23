“Senza Consenso – Violenza di genere in rete”, il 4 e 5 ottobre due giornate di approfondimento a Catanzaro e Soverato

Il Collettivo Aurora, insieme a Dibattiti Liberi, organizza due appuntamenti dedicati al tema “SENZA CONSENSO – Violenza di genere in rete”, che si terranno a Catanzaro e Soverato il 4 e 5 ottobre.

Ospiti delle due giornate saranno Dalia Aly, attrice e attivista, e Giovanna Vingelli, direttrice del Centro di Women’s Studies “Milly Villa” dell’Università della Calabria. Entrambe interverranno per discutere di un fenomeno in forte crescita: la misoginia che nasce e si diffonde online, ma che troppo spesso ha gravi ripercussioni anche nella vita offline, colpendo donne, uomini e minorenni.

Un’occasione unica per docenti, famiglie e per la cittadinanza in generale, il dibattito si inserisce nel contesto più ampio delle riflessioni aperte dalla miniserie Adolescence, che ha acceso i riflettori sulla cosiddetta manosfera e sugli Incel (“celibi involontari”), mettendo in luce il linguaggio, i codici e le derive di comunità digitali che alimentano odio, violenza e discriminazione di genere. Saranno affrontati temi come revenge porn, cyberbullismo, istigazione alla violenza e cultura misogina online, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività e stimolare un confronto aperto e partecipato.

Entrambi gli incontri saranno introdotti da Alessandra Liccardo, docente di Lettere e componente del Collettivo Aurora, che modera anche a Soverato. A Catanzaro, la moderazione sarà a carico di Vulcania (Chiara Monterosso), artista e insegnante, anch’ella parte del Collettivo.

Programma

Catanzaro – Venerdì 4 ottobre, ore 17:30

Centro Polivalente M. Rossi, Via Fontana Vecchia

Soverato (CZ) – Sabato 5 ottobre, ore 17:30

Libreria “Non ci resta che leggere”, Via Solferino 1

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.