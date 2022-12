Senzatetto calabrese trovato morto su una panchina a Bologna

È stato trovato senza vita questa mattina su una panchina di via San Felice, un clochard di 75 anni. L’uomo, pensionato, era originario di Crotone, ma risultava residente a Marzabotto.

Da qualche tempo però viveva dove capitava, anche per strada. E così questa mattina, attorno alle 7, alcuni passanti lo hanno visto disteso sulla panchina all’altezza del civico 24 e hanno immediatamente allertato il 118; purtroppo per lui non c’era più nulla da fare e secondo il medico legale era deceduto da almeno due ore, per cause naturali.

Sul corpo infatti non sono state rinvenute tracce tali da fare pensare a una morte violenta. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Intervenuti anche i carabinieri.