Sequestrare 70 bombole di Gpl illegalmente commercializzate, una denuncia

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio svolte al contrasto dei traffici illeciti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, hanno sequestrato 70 bombole contenenti un quantitativo complessivo di oltre 950 Kg. di GPL.

In dettaglio, i militari della Tenenza di Cirò Marina, a seguito del controllo operato, hanno accertato l’illecito trasporto delle bombole di GPL poiché trasportate, in violazione delle prescritte norme di settore, a bordo di un automezzo senza la necessaria documentazione accompagnatoria, che avrebbe dovuto attestarne l’originalità e certificarne la tracciabilità in modo da garantirne la sicurezza e prevenire il rischio di incendi, così tutelando l’incolumità degli operatori.

È stato inoltre rilevato come le suddette bombole fossero destinate ad un’indebita commercializzazione, posto che le stesse, di proprietà o comunque riconducibili a diverse aziende nazionali operanti nel settore d’interesse, sono risultate munite di un sigillo di garanzia difforme da quello prescritto e con etichettatura carente.

L’adozione di tali accorgimenti, lo si ribadisce, attesta l’originalità e la sicurezza del prodotto offerto in vendita. All’esito delle attività, il rappresentante legale della società responsabile è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, frode in commercio e appropriazione indebita.

Gli interventi eseguiti testimoniano il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo così a garantire una protezione efficace dei consumatori e di un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza. L’attività è stata condotta in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Dott. Domenico Guarascio.