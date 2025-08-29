Sequestrata e distrutta dai carabinieri una piantagione di canapa indiana, un arresto

I carabinieri della Compagnia di Locri, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno scoperto una coltivazione di sostanze stupefacenti e arrestato un uomo ritenuto responsabile della produzione illecita di canapa indiana.

L’intervento dei militari è avvenuto nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, con controlli approfonditi sul territorio e sorveglianza mirata sulle aree isolate.

Nel Comune di Careri, in provincia di Reggio Calabria, è stata individuata una piantagione di circa cinquanta piante, tutte in avanzato stato di crescita e con altezza variabile tra un metro e mezzo e due metri, destinata con ogni probabilità al mercato illegale della droga.

L’uomo è stato sorpreso sul posto mentre irrigava le piante. Immediato l’intervento dei militari dell’Arma che hanno bloccato l’uomo e posto sotto sequestro l’intera coltivazione.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato portato nel proprio domicilio in attesa della convalida dell’arresto.