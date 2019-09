Sequestrata una cava abusiva nel catanzarese, due denunce

Nel corso degli ordinari servizi in aree forestali e rurali, la stazione Carabinieri forestale di Sersale ha proceduto al sequestro di un’area di circa 5000 metri quadri, utilizzata per l’esercizio abusivo di attività di cava con prelievo di materiale inerte ad uso industriale, in località “Olivotta” nel comune di Sersale.

Dagli accertamenti svolti è emerso che per l’esercizio dell’attività era stata presentata presso il competente ufficio del Comune di Sersale una semplice comunicazione per l’esecuzione di lavori di livellamento del terreno agricolo, mentre per l’esercizio dell’attività di cava sono necessarie altre e molto più complesse autorizzazioni amministrative nulla osta.

Dai controlli e dai rilievi eseguiti è risultato che l’estrazione del materiale è avvenuta in una area interessata da incendi nell’anno 2005 e nell’anno 2014 e come tale inserita nel catasto delle aree percorse da incendio, regolarmente istituito dal comune di Sersale, sulla quale vige il divieto assoluto di trasformazione urbanistica. In particolare, invece che acquisire preventivamente l’autorizzazione all’esercizio di attività’ di cava del competente ufficio cave della Regione e del permesso a costruire (che non potevano comunque essere rilasciati essendo stata percorsa da incendi), è stata presentata una semplice comunicazione che consente l’avvio dei lavori senza acquisire alcuna autorizzazione preventiva.

Lo sbancamento e l’estrazione del materiale ha ovviamente comportato anche lo sradicamento della vegetazione preesistente, con la realizzazione di pareti verticali di consistente altezza, ed ha interessato una superficie di circa 5.000 metri quadri, con l’estrazione di circa 12.500 metri cubi di materiale. L’area è stata posta sotto sequestro e sono stati deferiti all’autorità giudiziaria il proprietario del terreno, l’impresa esecutrice dei lavori con sede legale a Cirò Marina.

Gli ultimi episodi accertati dall’Arma, confermano ulteriormente il modus operandi di diverse imprese che, in concorso con proprietari, e con vantaggi economici comuni di tutto rispetto, tramite semplici comunicazioni per ordinarie operazioni e attività agricole, procedono invece allo scavo sbancamento e asporto di rilevanti quantità di materiale, cercando di eludere la stringente normativa in materia di esercizio dell’attività di cava.