Sequestrata una piantagione di cannabis, oltre 50mila dosi di marijuana sottratte al mercato illegale

A Mesoraca, i carabinieri della locale Stazione – supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro e da un equipaggio dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia – hanno portato a termine una mirata attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti.

I militari hanno individuato, in località Sant’Angelo, una coltivazione di canapa indiana totalmente occultata tra la vegetazione.

Nel terreno, sito in una zona impervia, erano presenti complessivamente 80 piante di cannabis, successivamente estirpate e poste sotto sequestro.

Il sequestro avrebbe potuto consentire la produzione di diverse decine di chilogrammi di marijuana, pari a oltre 50.000 dosi da immettere sul mercato illecito per un valore stimato superiore ai 200.000 euro.