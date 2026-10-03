Sequestrate in Calabria 19 piantagioni di marijuana, valore di 8,3 milioni di euro

Diciannove piantagioni di canapa indiana, per un totale di 5.550 piante, sono state individuate e sequestrate dalla Guardia di Finanza in diverse aree montuose della Calabria nell’ambito di un piano di controlli intensificati negli ultimi due mesi.

L’attività, coordinata dal Comando Regionale Calabria e condotta dai reparti territoriali con il supporto delle componenti specialistiche, è stata concentrata soprattutto nelle zone considerate più a rischio, comprese le aree impervie e caratterizzate da una fitta vegetazione.

Secondo le stime delle Fiamme Gialle, una volta giunte a completa maturazione e sottoposte alle successive fasi di lavorazione e confezionamento, le piante avrebbero consentito di ottenere sostanza stupefacente destinata al mercato illecito per un valore complessivo superiore a 8,3 milioni di euro.

I controlli rientrano nel dispositivo predisposto dalla Guardia di Finanza per contrastare la produzione di cannabis indica sul territorio regionale, fenomeno favorito, secondo gli investigatori, anche dalla particolare conformazione di alcune aree della Calabria e dalle condizioni climatiche.