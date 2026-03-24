Sequestrati 100 Kg di novellame di sarda rinvenuto in un furgone fermato sulla SS 106

Circa 100 kg di novellame di sarda, detenuto in violazione della normativa vigente sono stati sequestrati da personale della Guardia Costiera di Crotone. I militari hanno fermato, la scorsa notte, un furgone lungo la strada statale 106, in località Fratelli Bandiera, nel Comune pitagorico.

A seguito dell’ispezione, effettuata dai militari all’interno del veicolo, è stato rinvenuto il novellame. Il prodotto ittico, in quanto sotto misura e privo della prescritta documentazione attestante la tracciabilità, è stato sottoposto a sequestro.

Al conducente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di euro 5.500. Al termine delle verifiche esperite, il competente organo sanitario ha dichiarato il prodotto non idoneo al consumo umano.

Pertanto, si è proceduto al rigetto in mare del novellame, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Dall’inizio dell’anno, il personale della Capitaneria di porto di Crotone ha sottoposto a sequestro complessivamente 700 kg di novellame di sarda, a seguito di controlli e mirate verifiche condotte sia in mare che su strada.