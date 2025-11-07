Sequestrati 17 esemplari di pesce spada sottomisura, multa da 1.300 euro

Nuova operazione di contrasto alla pesca illegale da parte della Guardia Costiera di Vibo Valentia, che nella giornata del 6 novembre ha sequestrato 17 esemplari di pesce spada sottomisura, per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi.

I militari, impegnati in attività di vigilanza in ambito portuale, hanno intercettato un’autovettura con a bordo il carico di pesce destinato – secondo quanto accertato – a essere immesso sul mercato nero.

Ai trasgressori è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.300 euro per la detenzione di prodotto ittico sotto la misura minima consentita dalle normative europee.

Il pesce, sottoposto ai controlli sanitari da parte del servizio veterinario dell’Asp di Vibo Valentia, è stato dichiarato idoneo al consumo umano e successivamente devoluto in beneficenza a enti caritatevoli del territorio.

La pesca di esemplari sottomisura rappresenta una delle pratiche più dannose per l’equilibrio marino, poiché sottrae all’ecosistema pesci non ancora adulti e incapaci di completare il proprio ciclo riproduttivo, compromettendo così la sopravvivenza della specie.

La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha annunciato che nei prossimi giorni proseguirà i controlli a mare e a terra, intensificando le attività di polizia marittima per prevenire e reprimere ogni forma di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.