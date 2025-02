Sequestrati 170 grammi di marijuana, 34enne arrestato per spaccio

Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Stazione di San Calogero, con il supporto delle Unità Cinofile e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, ha portato all’arresto di un 34enne del posto, incensurato.

Da giorni i suoi movimenti erano sotto osservazione e nella mattinata del 7 febbraio, i militari hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione e in quella di alcuni parenti.

Durante i controlli sono stati rinvenuti 170 grammi di marijuana, parte dei quali già suddivisi in dosi, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nascosti tra i mobili e in un sottotetto.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

L’operazione si inserisce nella strategia di contrasto al traffico di stupefacenti portata avanti dall’Arma dei Carabinieri nel Vibonese, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo.