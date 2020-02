Sequestrati 186 kg di novellame di sarda, 10.000 euro di multa

Nella scorsa notte personale del Compartimento Marittimo di Crotone, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, congiuntamente al personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Siderno e della Stazione dei Carabinieri Forestali di Davoli, hanno operato il sequestro di 186 kg di novellame di sarda pronto per essere commercializzato e di una rete da pesca (tipo sciabica) di circa 70 m sulla spiaggia del Comune di Stignano a danno di pescatori intenti in tale pesca, contestando un’infrazione per illecito amministrativo con una sanzione prevista di € 10.000.

Tale operazione rientra nelle attività di contrasto alla pesca e commercializzazione di prodotto ittico prelevato dal mare allo stato giovanile. Tale pratica è ritenuta dannosa per la conservazione degli stock ittici in quanto non permette alla stessa di giungere a riproduzione.