Sequestrati 300 kg di alimenti in eventi gastronomici, sanzioni per 10mila euro

Sicurezza alimentare con l’obiettivo di tutelare la salute di chi ha partecipato ai numerosi eventi gastronomici nelle serre vibonesi.

I controlli della Stazione dei carabinieri di Serra San Bruno – in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.M.) dell’A.S.P. di Vibo Valentia e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Catanzaro – sono iniziati a ottobre.

Gli esiti parlano chiaro: 6 ristoratori sono stati sanzionati amministrativamente, 5 per mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità degli alimenti e uno per violazioni delle disposizioni H.A.C.C.P., per un totale di 9.500 euro di multe e circa 300 kg di alimenti non tracciati che sono stati sequestrati o smaltiti.

L’azione della Procura, sotto la guida di Camillo Falvo, ha conferito ulteriore incisività a questa campagna con l’intento di contrastare qualunque pratica illecita che possa minare la qualità e la sicurezza degli alimenti destinati al consumo pubblico.