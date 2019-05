Sequestrati 54mila prodotti contraffatti e pericolosi, una denuncia

La Guardia di finanza di Lamezia Terme, controllando un’impresa condotta da un soggetto di nazionalità cinese, esercente il commercio al dettaglio di articoli di vario genere, provenienti, nella massima parte, dal mercato asiatico, ha individuato e sequestrato 45mila articoli contraffatti e pericolosi e denunciato l’uomo per contraffazione, ricettazione, frode in commercio e vendita di prodotti pericolosi

L’ispezione è stata effettuata nei locali adibiti a vendita e nei magazzini aziendali, ubicati a Lamezia Terme, nei pressi del centro cittadino di Nicastro, dove i finanzieri hanno individuato migliaia di articoli contraffatti, in bella mostra per la vendita e altri stoccati nei magazzini dell’esercizio commerciale pronti per la vendita. Gli stessi recavano i ben noti loghi dei famosi personaggi dei cartoni animati di Walt Disney, personaggi della Marvel e tanti altri in voga attualmente anche tra i più giovani, infatti sono stati rinvenuti action fugures, bambole, peluches, orologi, palloncini, maschere e costumi per bambini.

Le attività ispettive, inoltre, hanno permesso di rinvenire altri 14.008 articoli riportanti la marcatura CE non genuina, che attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista.

Ben nascosto, è stato individuato un ingente quantitativo di sfere igroscopiche denominate “Seven color cristal ball”. Nello specifico, si tratta di articoli da giardinaggio e decorazione, microsfere di diversi colori ed anche trasparenti di cui il ministero della salute già dal 2009 ha disposto il ritiro dal mercato poiché il prodotto non è da considerarsi un giocattolo, tenuto conto del rischio intrinseco di soffocamento connesso all’introduzione accidentale nelle vie respiratorie da parte dei bambini.