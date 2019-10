Sequestrati 90 Kg di prodotti alimentari privi di documentazione

Novanta chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati dai carabinieri Forestale di Montalto Uffugo durante un controllo effettuato nel mercato comunale di Rota Greca. Durante l’attività è stato accertato che i prodotti presenti sul banco espositore non refrigerato di un ambulante abusivo erano privi di qualsiasi documentazione e etichetta atta a garantire la tracciabilità degli stessi e la regolare provenienza.

Sono stati pertanto posti sotto sequestro amministrativo cautelativo 35 chili di miele in prevalenza di essenze di acacia, sulla e castagno, 15 confezioni di peperoncino, 9 confezioni di funghi porcini stagionati ed oltre 50 kg suddivisi in 92 confezioni di fichi preimballati e non. Al venditore abusivo è stata inoltre contestata una sanzione amministrativi di circa 7000 euro.