Sequestrati a Davoli 40 kg di botti illegali

I Carabinieri di Davoli hanno concluso un’operazione mirata al contrasto della detenzione illegale di materiale esplodente.

L’attività, finalizzata a prevenire la diffusione di artifici pirotecnici non autorizzati e a garantire la sicurezza pubblica, ha permesso di rinvenire 10 batterie di fuochi d’artificio di categoria F2, per un peso complessivo lordo di 40 kg, detenute abusivamente all’interno di un’abitazione privata, in assenza delle prescritte autorizzazioni e con conseguente rischio per l’incolumità pubblica.

Il materiale è stato sequestrato per il reato di detenzione illecita di prodotti esplodenti.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di prevenzione condotta su tutto il territorio della provincia di Catanzaro, volta a monitorare il rispetto delle normative vigenti e a contrastare i gravi rischi derivanti dallo stoccaggio irregolare di materiale esplodente in contesti urbani.