I finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo di 102mila euro.
La misura, emessa dal Tribunale di Palmi, ha interessato un uomo classe 1958, residente nel Vibonese e già condannato con sentenza definitiva per il reato di ricettazione.
Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti economico-patrimoniali condotti dai militari del Gruppo di Vibo Valentia, su delega della Procura della Repubblica di Palmi, finalizzati alla ricostruzione delle disponibilità patrimoniali dell’uomo e alla verifica dei presupposti per l’applicazione della cosiddetta confisca allargata.
Le indagini hanno consentito di individuare un terreno della superficie di circa 10mila metri quadrati, tre automezzi e disponibilità finanziarie, sottoposti a sequestro fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 102mila euro.
Disciplinata dall’articolo 240-bis del Codice penale, la confisca allargata rappresenta uno strumento di contrasto all’accumulazione di patrimoni di provenienza illecita, applicabile nei casi previsti dalla legge anche attraverso la valutazione della sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta.
Il sequestro eseguito costituisce una misura cautelare reale finalizzata alla confisca e non comporta, allo stato, la definitiva acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato.