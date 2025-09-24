Sequestrati beni per un milione di euro a 5 soggetti ritenuti contigui ai Casamonica

La Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo SCICO, il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e con il supporto dei reparti territoriali, ha eseguito un provvedimento di sequestro beni nei confronti di cinque soggetti ritenuti contigui al clan “Casamonica”, per un valore complessivo di oltre 959.000 euro.

Il sequestro, disposto dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, è avvenuto su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nell’ambito di un procedimento di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011. I beni sottoposti a sequestro includono 3 unità immobiliari, 3 autoveicoli e diverse disponibilità finanziarie, il cui ammontare esatto è ancora in fase di accertamento.

I soggetti colpiti dal provvedimento rientrano nella categoria delle persone con “pericolosità sociale qualificata”, secondo quanto previsto dalla normativa antimafia, in quanto indiziati di reati gravi, tra cui quelli elencati all’articolo 51, comma 3-bis del Codice di Procedura Penale.

Gli stessi soggetti erano già stati coinvolti, nel 2023, in una vasta operazione di polizia giudiziaria che aveva portato all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare, smantellando una organizzazione armata dedita al traffico di stupefacenti operante a Lamezia Terme, sotto il controllo della cosca Giampà.

Proprio in quel contesto, i destinatari del provvedimento odierno erano stati individuati come fornitori di narcotico per il gruppo criminale lametino. Nel mese di ottobre scorso, in relazione a quella indagine, erano già state emesse 32 condanne con rito abbreviato, confermando la gravità del quadro criminale.

Le indagini hanno fatto emergere una marcata sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e i redditi ufficialmente dichiarati.