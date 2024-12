Sequestrati dalla Finanza due tonnellate di fuochi d’artificio pericolosi

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato oltre due tonnellate di di fuochi d’artificio. Segnalate due persone alla Procura di Lamezia.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro unitamente ai “baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme, hanno appurato che il materiale pirotecnico era detenuto per la vendita in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e in violazione delle norme antiincendio, in magazzini privi dei previsti requisiti di sicurezza.

All’esito dei controlli effettuati i due amministratori proprietari dei magazzini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per il reato di detenzione abusiva e commercio di materie esplodenti.