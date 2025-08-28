Sequestrati dalla Guardia costiera 198 ombrelloni e lettini abusivi

Nell’ambito dell’operazione nazionale Mare e Laghi sicuri 2025, la Guardia Costiera di Crotone ha scoperto a Capo Piccolo un’occupazione abusiva di oltre 600 metri quadrati di demanio marittimo.

Una struttura ricettiva aveva posizionato senza concessione 198 tra ombrelloni, sdraio e lettini, poi rimossi dai militari.

L’area è stata restituita alla pubblica fruizione, mentre il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Contestualmente, saranno avviate le procedure per il recupero degli indennizzi dovuti all’Erario.