Sequestrati dalla Guardia Costiera in noto locale 33 chili di prodotto ittico “illegale”

Nell’ambito dell’attività di controllo della filiera della pesca anche ai fini della tutela della salute del consumatore, il 31 dicembre personale della Guardia Costiera di Vibo Valentia e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, nell’effettuare verifiche delle attività di ristorazione aperte al pubblico per servire il cenone di capodanno, ha sequestrato, presso una nota struttura del vibonese, 23 kg di prodotto ittico risultato in cattivo stato di conservazione ed altri 10 kg privi di qualunque documento idoneo ad attestarne la rintracciabilità.

Nelle celle frigorifere del ristorante erano inoltre presenti anche 32 kg di carne non commestibile per diverse violazioni della normativa relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, anch’esse, pertanto, sequestrate.

Per il reato di detenzione di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione si è proceduto a notiziare la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, mentre gli altri illeciti rilevati comportano a carico del titolare dell’attività di ristorazione l’irrogazione di sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.