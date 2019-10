Sequestrati dalla Polizia Stradale 815 kg di kebab mal trasportati e conservati

Nel corso di un sevizio di vigilanza stradale, un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme, nei pressi dello svincolo autostradale della città lametina, ha proceduto al controllo di un furgone “frigo”, con targa francese, adibito al trasporto di sostanze alimentari.

Dopo aver fermato il mezzo, una volta aperto lo sportello, gli Agenti hanno rinvenuto all’interno del mezzo delle sostanze alimentari; nello specifico si trattava di Kebab di pollo, ali di pollo, polpette di ceci e dolci, destinati alla tentata vendita nel comprensorio lametino.

Da successive verifiche risultava che gli alimenti trasportati, privi di documenti attestanti la provenienza, non rispettavano i canoni di igiene e sicurezza alimentare prevista dalla specifica normativa di settore e, soprattutto, il trasporto veniva effettuato senza rispettare il regime di temperatura controllata. All’interno del vano carico, infatti, si registrava una temperatura di + 20° C, sebbene alcuni alimenti richiedevano una temperatura di conservazione inferiore allo zero