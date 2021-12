Sequestrati in Piemonte beni per 2,5 milioni di euro ad un contabile di una famiglia ‘ndranghetista

Beni per un valore di circa 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati ad un uomo ritenuto essere il contabile di una famiglia ‘ndranghetista radicata nel Torinese.

Gli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia, questa mattina all’alba, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro anticipato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino nei confronti di un pregiudicato che svolgeva la professione di commercialista nel capoluogo piemontese, noto era per avere stilato un vero e proprio “vademecum” contenente le modalità di realizzazione di frodi fiscali ai sistemi IVA nazionale e dell’Unione Europea.

Al professionista, già condannato per bancarotta fraudolenta e per vari reati di natura fiscale, sono stati sequestrati beni in Piemonte e in Basilicata; due società operanti nel settore immobiliare e agricolo, uno studio professionale da commercialista, una cassetta di sicurezza, 17 conti corrente e polizze assicurative e 64 unità immobiliari.