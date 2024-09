Sequestrati oltre mille capi di abbigliamento contraffatti per bambini, titolare del negozio denunciato

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito della consueta attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito uno specifico servizio di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, sequestrando oltre 1000 capi di abbigliamento. In particolare, i militari della Compagnia Corigliano-Rossano, a seguito di pregressa attività info-investigativa, hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale di abbigliamento per bambini nel Comune di Corigliano-Rossano.

Dopo la ricognizione dei locali sono stati rinvenuti, esposti per la vendita, capi di abbigliamento che riproducevano segni mendaci e contraffatti riconducibili a noti marchi.

I marchi riportati sugli articoli sequestrati, per dimensioni e per grafica, si discostavano da quelli originali solo per alcuni dettagli, ingannando in tal modo i consumatori che credevano di acquistare un prodotto originale.

Pertanto, la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro penale ed il titolare dell’esercizio commerciale veniva segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari per i reati di contraffazione e ricettazione.

Sono ancora in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza della merce illegale e poter ricostruire la filiera del falso. L’attività eseguita è stata condotta d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.