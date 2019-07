Sequestrati prodotti ittici in una pescheria, a rischio la salute pubblica

Personale del Nas di Catanzaro, nel corso di specifici servizi per accertare la regolarità dei prodotti ittici, ha effettuato un controllo in una pescheria ubicata nel centro di Serra San Bruno che ha portato al sequestro di 50 chilogrammi di pesce fresco privo delle indicazioni riguardanti la tracciabilità del prodotto.

I militari, intervenuti insieme al personale del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, hanno anche proceduto alla chiusura dell’attività della pescheria in cui era in vendita il prodotto non tracciabile a causa delle “gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali – è detto in una nota stampa del Nas – che ne compromettevano l’esercizio, con pregiudizio per la salute pubblica”.