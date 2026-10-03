Sequestrato tratto del lungomare di Davoli: indagini sui lavori di ripristino post-ciclone

Un tratto di oltre 750 metri del lungomare di Davoli è stato posto sotto sequestro preventivo dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) e dai Carabinieri Forestali.

L’operazione scaturisce da un esposto presentato da quattro consiglieri di opposizione (il capogruppo di “Davoli libera” Vittorio Procopio, Sabrina Codispoti, Domenico Apicella e Andrea Timpano), che hanno denunciato presunte irregolarità ambientali e la violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

​Al centro dell’inchiesta ci sono i lavori da 250 mila euro (affidati alla Sgromo Costruzioni srl di Maida per un importo contrattuale superiore a 203 mila euro) previsti per il ripristino della passeggiata e della fascia litoranea danneggiate dal ciclone Harry.

I consiglieri di opposizione hanno segnalato la presenza e la scorretta gestione di materiale di risulta, rifiuti e macerie: secondo quanto evidenziato nelle denunce, residue demolizioni, cemento, mattoni in cotto e armature metalliche arrugginite sarebbero rimasti nella scarpata a sostegno della nuova pavimentazione.

Si ipotizza inoltre che parte di questi materiali sia stata coperta dalla sabbia, con il rischio che mareggiate e piogge possano trascinare i residui direttamente in mare.