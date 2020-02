Sergio De Caprio “Ultimo”: “Un privilegio servire la Calabria”

“Ringrazio la presidente Santelli perche’ mi da’ il privilegio per poter servire il popolo calabresi: lo faro’ con tutta la forza e tutto l’amore che ho nel cuore, senza secondi fini se non per il bene comune”. E’ il primo commento del colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio accettando l’incarico di assessore all’Ambiente della Regione Calabria propostogli dalla neo governatrice Jole Santelli.

“Sono emozionato perche’ e’ un incarico di grande responsabilita’ – ha aggiunto De Caprio – e l’affronteremo di squadra, secondo i principi di sempre, quelli che vedono l’autodeterminazione delle comunita’ al primo posto e la sussidiarieta’ nel rendere possibile questo esercizio, che e’ la sfida piu’ bella che voglio affrontare”.

I temi sono tanti e saranno concordati con la presidente e con la squadra, “la cosa fondamentale – ha specificato – e’ il concetto di autodeterminazione delle comunita’, e garantire che questa si sviluppi senza interferenze, senza manipolazioni mafiose o di altro tipo. Le scelte saranno condivise: un conto e’ servire, ed e’ quello che faremo, altro e’ praticare il dominio, un concetto che non mi appartiene e che non e’ accettabile in una civilta’ matura e in una democrazia”.

De Caprio, e’ stato specificato a margine della presentazione, per entrare nel ruolo operativo di assessore all’Ambiente della Regione Calabria dovra’ attendere il nulla osta del Comando dei carabinieri.