Serie A2 Futsal – Elite Girone B: spettacolo e gol alla prima giornata

La prima giornata del campionato di Calcio a 5 si apre con risultati ricchi di reti ed emozioni. Tra venerdì 26 e sabato 27 settembre le squadre hanno dato vita a sfide combattute, confermando l’alto livello tecnico della competizione.

Venerdì 26 settembre – Benevento e Giovinazzo partono forte

Il Benevento 5 inaugura la stagione con una vittoria convincente contro il Laborvetro CLN CUS Molise: 4-2 il risultato finale, frutto di un match equilibrato nella prima frazione ma deciso nella ripresa dall’efficacia sotto porta dei sanniti.

Colpo esterno del Defender Giovinazzo, che si impone 4-2 sul campo dell’Itria. Una partita vivace, con i pugliesi capaci di sfruttare al meglio le ripartenze e di gestire il vantaggio fino al termine.

Sabato 27 settembre – Pescara show, Taranto travolgente

Il sabato si apre con l’Academy Pescara che regola 6-3 la Città di Melilli, trascinata da un attacco prolifico e una gestione ordinata del possesso.

Brutto esordio invece per il Mascalucia, sconfitto 1-5 dal Sulmona Futsal, che ha mostrato un gioco rapido e cinico.

La vittoria più larga della giornata porta la firma del New Taranto, che rifila un netto 8-1 all’Italpol, dominando in ogni fase del match e lanciando un segnale forte alle rivali.

Successo esterno anche per l’Atletico Canicattì 5, che espugna il campo del Cadi Antincendi Futura con un perentorio 6-2, mostrando solidità difensiva e precisione offensiva.

Lazio-Soverato Futsal

La prima giornata si chiuderà mercoledì 8 ottobre con il recupero tra Lazio e Soverato Futsal, in programma alle ore 15:00. Un match che completerà il quadro iniziale del campionato e darà ulteriori indicazioni sugli equilibri di questa stagione.

Bilancio

La prima giornata conferma l’elevata competitività del torneo e mette in luce attacchi prolifici: ben 48 reti segnate in sei partite, a testimonianza di un campionato che promette spettacolo.