Serie B, il rush finale può riservare sorprese?

30 giornate messe in archivio e otto che rappresentano il tanto atteso rush finale, che deciderà quali sogni potranno esser trasformati definitivamente in realtà. Può davvero essere descritto e rappresentato così quanto sta accadendo e succedendo nel campionato di Serie B. Un serie cadetta che, come sempre, non sta deludendo le aspettative e sta regalando un grandissimo spettacolo. Concentrandosi sulle prime posizioni della classifica, la lotta per i play-off sta diventando via via sempre più avvincente e appassionante. Anche se, va detto, le posizioni e le forze in campo ormai si stanno delineando, giornata dopo giornata. Insomma, un po’ di chiarezza c’è.

Le vittorie di Cremonese e Catanzaro hanno consolidato quarta e quinta posizione, che sono fondamentali per accoppiamento e cammino nel post season. I lombardi hanno senza alcun dubbio fatto quello che può essere definito il colpaccio di giornata, espugnando il campo del Palermo. Una vittoria arrivata all’ultimo respiro e in una partita a dir poco incredibile, ma che è frutto di convinzione, personalità, carattere e convinzione nei propri mezzi. E queste sono caratteristiche che fanno la differenza in una corsa a tappa così lunga. I siciliani, dal canto loro, devono riscattarsi e ripartire, perché l’ottavo posto è ancora là alla portata. All’orizzonte sembra esserci un testa a testa con il Bari, fermato sul pari dalla Salernitana. I calabresi hanno invece surclassato il Cosenza, ritrovando gioco e brillantezza. E il successo nel derby può dare quella spinta giusta per il finale di stagione.

Va ricordato però che davanti, al terzo posto, c’è uno Spezia ormai consolidato come terza forza e che può ancora sognare un aggancio al Pisa secondo. Difficile ma non impossibile, anche se il pareggio con un Cesena sempre più settimo, complica e non poco l’obiettivo promozione diretta. Insomma, gli uomini di D’Angelo potrebbero essere costretti alla lotteria play-off. L’altro colpo nella top eight è la vittoria della Juve Stabia sul Modena. I campani, a più quattro sul nono posto e al secondo risultato utile consecutivo dopo una leggera flessione, continuano nel loro percorso, che permette di non definirli più una sorpresa. Invece per la squadra di Mandelli questo ko potrebbe segnare la fine virtuale di un campionato positivo, ma dove è mancato qualcosa nel momento decisivo.

Ma che cosa dicono le quote sul campionato di Serie B? Secondo i pronostici aggiornati di Vincitu, uno dei più importanti operatori di betting, il Sassuolo sembra ormai fare una corsa solitaria verso la vittoria del campionato, che è difatti data a 1,01. Il Pisa è invece la candidata numero uno ad accaparrarsi il secondo posto, l’ultimo che vale la promozione diretta in Serie A. Sempre basandosi sulle quote vincitore, la principale favorita nei play-off sembrerebbe essere lo Spezia. Occhio però a Catanzaro e Cremonese, in un trio che potrebbe giocarsi tutto fino all’ultimo respiro e che pare avere qualcosa in più rispetto alle altre, in primis a livello di rosa. Però, si sa, il post regular season, può sempre riservare sorprese. Perché, in fondo, è questo il bello della Serie B.