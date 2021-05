Serpente all’interno di un autobus delle Ferrovie della Calabria, catturato e liberato dai vigili del fuoco

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza è intervenuta questo pomeriggio in via Vaglio Lise per cattura rettile.

Trattasi di un serpente non velenoso della famiglia dei colubridi che aveva trovato rifugio all’interno di un Autobus delle ferrovie della Calabria.

Ad accorgersi della presenza del serpente l’autista del mezzo al rientro nel deposito della stazione di Vaglio Lise.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad individuare il rettile ed alla cattura dello stesso che veniva successivamente liberato in aperta campagna.