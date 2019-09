I vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro (KR) sono intervenuti, nella serata di ieri, in una abitazione privata, in via Papa Giovanni XXIII, per recuperare un rettile. Una volta recuperato, il serpente è stato liberato in aperta campagna.

Si è trattato di un esemplare di Zamenis lineatus, saettone occhi rossi, questo è nome della specie, del tutto innocua e protetta. Una volta recuperato, il serpente è stato liberato in aperta campagna.