Serra San Bruno, Lelah Kaur e le sue “Donne in Cammino”

Un’associazione dedicata all’empowerment femminile

La Calabria si è recentemente arricchita di una nuova importante realtà dedicata alla crescita personale e all’empowerment femminile. L’Associazione “Donne in cammino”, fondata dalla famosissima Maestra di Danze Orientali ed Emotional Coach Lelah Kaur, ha portato la sua presenza sul territorio calabrese, diventando un punto di riferimento per tutte le donne in cerca di consapevolezza e sviluppo personale.

Lelah Kaur, all’anagrafe Emanuela Donato, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” sulle reti RAI, ha voluto fortemente radicare nella sua terra natia il suo bagaglio di esperienze e competenze di alto livello. Responsabile Nazionale per le Danze Orientali del Centro Nazionale Sportivo Libertas, Master Reiki e Tecnico del metodo “Educazione all’ascolto emotivo”, Lelah Kaur ha sviluppato un approccio innovativo alla crescita personale, frutto di anni di studi e ricerche nel settore.

Il progetto, che ha dato il nome all’associazione stessa, trova la sua casa nella suggestiva cornice di Serra San Bruno, dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, ha concesso il patrocinio gratuito, mettendo a disposizione i locali al piano terra dello storico Palazzo Chimirri. Un sostegno significativo, formalizzato attraverso una delibera comunale, che vede particolarmente coinvolta l’assessora Sabina Maiolo.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si propone di creare uno spazio di condivisione e crescita per le donne del territorio. Gli obiettivi sono ambiziosi ma concreti: favorire l’aumento dell’autostima, sviluppare l’ascolto interiore, riscoprire i propri punti di forza e i talenti inespressi. Il tutto attraverso un percorso gratuito che permetterà alle partecipanti di confrontarsi in un ambiente sicuro e stimolante.

“Donne in Cammino è più di un semplice progetto – sottolinea l’impostazione dell’iniziativa – è un vero e proprio viaggio di scoperta personale che coinvolge le donne di tutto il territorio calabrese, con particolare attenzione alla zona del vibonese”.

Il primo incontro della seconda edizione è fissato per sabato 30 novembre 2024 alle ore 16. Le interessate possono ottenere informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e sul calendario completo degli incontri contattando direttamente la Maestra Lelah Kaur attraverso i suoi canali social o via email all’indirizzo info@lelahkaur.it.

L’iniziativa si presenta come un’opportunità unica nel suo genere nel panorama calabrese, promettendo di diventare un punto di riferimento per tutte le donne che desiderano intraprendere un percorso di crescita personale e consapevolezza emotiva.