Servizio a largo raggio dei carabinieri nel catanzarese, 10 persone denunciate

Nel pomeriggio e serata di ieri, i militari della compagnia di Catanzaro hanno svolto un servizio coordinato a Largo raggio per contrastare i reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e le principali violazioni al Codice della Strada.

I controlli, che hanno visto coinvolti tutte le stazioni della compagnia con particolare attenzione al capoluogo e ai territori delle stazioni di Borgia, Squillace e Gimigliano, hanno visto impiegati 7 pattuglie provenienti sia dalle stazioni che dal Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia. In tutto sono state fermate e controllate più di 40 autovetture e oltre 100 persone.

Dieci sono i soggetti denunciati, di cui 3 perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti (N.B. 27enne di Catanzaro trovato con oltre 10 grammi di marijuana, C.R. 22enne di Catanzaro, trovata con oltre 10 grammi di marijuana e G.R. 51enne di Gimigliano trovato con oltre 50 grammi di marijuana), G.M. Di Gimigliano, perché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente (peraltro recidivo perché negli ultimi mesi è stato denunciato altre due volte per lo stesso motivo), 2 perché trovati con armi da taglio (rispettivamente V.P. 40enne di Girifalco trovato con un coltello a scatto in macchina e A.S. 31enne di Catanzaro trovato con una fiocina in macchina).

I controlli hanno inoltre permesso di deferire D.B. 30enne di Gimigliano, sottoposto ad una misura di sicurezza presso una struttura, rintracciato invece all’esterno della stessa, D.L. 43enne e M.C. 39enne entrambi di San Pietro a Maida, fermati nel comune di Catanzaro seppur destinatari di divieto di ritorno da quel comune. I controlli su strada hanno anche visto il deferimento di G. S. 33enne di Borgia poiché trovato in stato di alterazione alcolica alla guida: 1.63 il tasso alcolemico riscontrato con immediato ritiro della patente. Nove i soggetti segnalati alla prefettura quali assuntore di sostanze stupefacenti. Circa 10 i grammi di stupefacente rinvenuti e posti sotto sequestro.