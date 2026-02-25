Servizio Civile: aperto il bando per i giovani tra 18 e 28 anni

C’è tempo fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 per scegliere un anno che può fare davvero la differenza. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando e, all’interno della rete delle Misericordie, sono 2.190 i posti disponibili, distribuiti in 17 Regioni e in 29 progetti.

È molto più di un’esperienza di volontariato: è un percorso di crescita personale e professionale che permette di entrare ogni giorno in contatto con le persone, lavorare in squadra, acquisire competenze concrete e contribuire in modo diretto al benessere della propria comunità.

I progetti si svolgono nell’assistenza, nell’educazione e nella protezione civile, gli ambiti che da sempre raccontano l’impegno delle Misericordie accanto ai più fragili.

Un impegno di 25 ore settimanali che arricchisce il curriculum ma, soprattutto, la persona. E al termine del percorso è prevista anche la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, un’opportunità concreta per il futuro.