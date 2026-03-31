Servizio Civile Universale 2026: progetti dei Vigili del Fuoco in Calabria – Opportunità per i giovani

Sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile da realizzare in Italia e all’estero.

Nell’ambito del programma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, denominato “TRA STORIA, SICUREZZA ED EMERGENZA: I VIGILI DEL FUOCO A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ”, sono disponibili 239 posti complessivi, di cui 61 riservati a giovani con minori opportunità, articolati in due distinti progetti.

Particolare rilievo assumono le iniziative che interessano direttamente la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria (Catanzaro) e i Comandi dei Vigili del fuoco di Cosenza e Reggio Calabria, coinvolti attivamente nelle attività progettuali.

Il progetto “Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, che prevede l’impiego di 107 operatori volontari a livello nazionale, include anche il Comando di Cosenza tra le sedi operative.

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Corpo, inteso come strumento di trasmissione delle conoscenze operative e dei valori istituzionali tra le diverse generazioni.

La memoria storica diventa così elemento strategico per il miglioramento continuo delle capacità di risposta alle emergenze.

Il secondo progetto, “Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco”, coinvolge complessivamente 132 giovani e vede la partecipazione della Direzione Regionale Calabria nonché dei Comandi di Cosenza e Reggio Calabria.

L’obiettivo è rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione sul territorio attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Le azioni previste mirano a promuovere comportamenti consapevoli e buone pratiche di autoprotezione, contribuendo alla costruzione di comunità più resilienti e preparate ad affrontare situazioni di emergenza.

I giovani selezionati avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa della durata di 12 mesi, entrando in contatto diretto con le molteplici attività svolte quotidianamente dai Vigili del Fuoco, acquisendo competenze trasversali e sviluppando un forte senso civico.

Il Servizio Civile Universale rappresenta inoltre un’importante opportunità di crescita personale e professionale: al termine del percorso, gli operatori volontari che avranno completato il servizio senza demerito potranno beneficiare di una quota di riserva del 15%nei concorsi pubblici, inclusi quelli per l’accesso ai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Possono presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia. La domanda si può presentare solo on line entro le ore 14.00 del 08 Aprile 2026, attraverso la piattaforma DOL domandaonline.serviziocivile.it e per accedere è necessario avere un’identità digitale SPID.

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria invita tutti i giovani interessati a cogliere questa importante occasione per mettersi al servizio della comunità, contribuendo attivamente alla diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile.

Link dove trovare i bandi, i progetti ed ogni informazione utile:

https://www.vigilfuoco.it/media/notizie/servizio-civile-universale-con-i-vigili-del-fuoco-al-servizio-della-comunita