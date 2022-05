Sessanta kg di marijuana nascosti in due casolari, 58enne arrestato

Scoperti 60 kg di marijuana in due casolari. Nella mattinata di ieri, i militari del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato, in flagranza, un 58enne lametino, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata rinvenuta nel corso di una serie di perquisizioni eseguite nelle aree rurali lametine, con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del Nucleo Cinofili Carabinieri.

Inoltre, all’interno di uno dei due immobili, oltre al narcotico, è stata riscontrata la presenza di ambienti e strutture atti alla produzione ed al confezionamento della medesima sostanza, composti da un articolato impianto di lampade fitostimolanti e di areazione, finalizzato alla crescita e all’essiccazione delle piante di cannabis.

Il presunto responsabile, al termine degli accertamenti esperiti, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro su disposizione del magistrato di turno esterno della Procura di Lamezia Terme, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia e le valutazioni della posizione in sede cautelare. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.